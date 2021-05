Boris Johnson za prestavitev finala LP v Anglijo

London, 8. maja - Britanski premier Boris Johnson je za to, da bi prestavili letošnji finale nogometne lige prvakov v Anglijo. Zaključna tekma med angleškima Manchester Cityjem in Chelseajem je sicer predvidena 29. maja v Istanbulu. Angleška nogometna zveza je za to že prosila Evropsko nogometno zvezo (Uefa), poroča nemška tiskovna agencija dpa.