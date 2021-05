Real, Barca in Juventus še naprej branijo načrt superlige

Madrid, 8. maja - Real Madrid, Barcelona in Juventus še naprej branijo propadli projekt nogometne supelige po pristanku devetih klubov, da plačajo Evropski nogometni zvezi (Uefi) kazen. V skupni izjavi so omenjeni trije klubi še enkrat več zatrdili, da njihov načrt pomeni rešitev ter da so pritiski Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in Uefe nedopustni.