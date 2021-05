Športni mediji: Neymar bo pri PSG ostal do leta 2026

Pariz, 8. maja - Brazilski nogometni zvezdnik Neymar naj bi pri pariškem klubu PSG ostal še naslednjih pet let, poročajo športni mediji. Klub in 29-letni Brazilec naj bi uradno podaljšanje sodelovanja do leta 2026 objavila še danes, so poročali francoska televizija RMC Sport, športni časnik L'Équipe in Sky Sports.