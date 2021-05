Kopitar s kralji po današnjem porazu ostal brez končnice NHL

Los Angeles, 8. maja - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so dokončno ostali brez možnosti za nastop v končnici prvenstva NHL. V domačem Staples Centru so jih namreč s 3:2 premagali gostujoči Colorado Avalanche, poraz pa je kraljem zaprl vrata do nadaljevanja sezone.