Nov teden rekordov za indeksa Dow Jones in S&P 500, Nasdaq nazadoval

New York, 8. maja - Borzna indeksa Dow Jones in S&P 500 sta v petek sklenila nov rekordni teden rasti, čeprav poročilo o zaposlovanju in brezposelnosti, ki ga je v petek objavilo ministrstvo za delo ZDA z le 266.000 neto novimi delovnimi mesti v aprilu, ni navdušilo. Nasdaq je na tedenski ravni nazadoval.