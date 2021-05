Budućnost že v finalu, Crvena zvezda zapravila zaključno žogo

Banjaluka/Bar, 7. maja - Košarkarji črnogorske Budućnosti so prvi finalisti lige Aba, potem ko so v Baru premagali tamkajšnji Mornar z 92:81 in slavili s skupnim izidom 2:0 v zmagah. Crvena zvezda je v Bosni in Hercegovini zapravila priložnost za uvrstitev v finale, potem ko je Igokea zanesljivo slavila z 81:68 in poravnala izid v zmagah na 1:1. Tretja tekma bo v torek.