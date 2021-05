Lille le še dva koraka od naslova

Lens, 7. maja - Francoski nogometni klub Lille je na prvi tekmi 36. kroga državnega prvenstva slavil pomembno zmago pri Lensu z 2:0 in je še korak bližje naslovu prvaka. To bi bil šesti v zgodovini kluba, za katerega je dve sezoni in pol igral tudi selektor slovenske mlade reprezentance Milenko Aćimović.