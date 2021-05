Indeks S&P 500 na novi rekordni vrednosti

New York, 7. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje znova zaključile v zelenem, kar je zadostovalo za nove rekorde. Investitorji so po mnenju borznih analitikov očitno pozabili na pesimistično poročilo ministrstva za delo o ustvarjenih novih delovnih mestih v aprilu in so se kljub temu odločili za obsežnejše nakupe. To je tečaje delnic potisnilo navzgor.