Proti covidu-19 se bodo od danes lahko cepili tudi odrasli, mlajši od 50 let

Ljubljana, 10. maja - Proti covidu-19 se bodo od danes lahko cepili še odrasli, mlajši od 50 let. Do zdaj je namreč najmlajša starostna skupina, ki je še prišla v poštev za cepljenje, vključevala stare od 50 do 59 let. Še vedno pa bodo imeli prednost starejši in ranljivi, saj strategija po pojasnilih vodje svetovalne skupine za cepljenje Bojane Beović ni spremenjena.