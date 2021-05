Danes na EP za kolajne kajakaši in kajakašice

Aosta, 8. maja - Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Ivrei bodo danes na sporedu polfinalni in finalni obračuni kajakašev in kajakašic. V četrtkovih kvalifikacijah so si polfinalni nastop zagotovili vsi slovenski tekmovalci, pri moških Peter Kauzer, Niko Testen in Martin Srebotnik, pri ženskah pa Eva Terčelj, Urša Kragelj in Ajda Novak.