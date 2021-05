Cepljenje proti covidu-19 se bo v ponedeljek začelo tudi za odrasle, mlajše od 50 let

Ljubljana, 9. maja - Cepljenje proti covidu-19 se bo v ponedeljek začelo tudi za odrasle, ki so mlajši od 50 let. Še vedno pa bodo glede na veljavno strategijo prednostno cepili starejše in ranljive skupine. Strategija cepljenja po pojasnilih vodje svetovalne skupine za cepljenje Bojane Beović namreč ni spremenjena.