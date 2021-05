MSS tudi letos podelil nagradi za najboljše diplomsko in magistrsko delo

Ljubljana, 7. maja - Mladinski svet Slovenije (MSS) je že 12. leto zapored organiziral natečaj MSS nagrada za najboljše diplomsko in magistrsko delo s področja mladih za preteklo leto. Danes so razglasili tudi zmagovalki natečaja. To sta Maruška Kobe in Anja Bohinec, ki sta se lotili dveh pomembnih in aktualnih tem s področja mladih, so sporočili iz MSS.