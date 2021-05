Na Koroškem lani manj prometnih nesreč kot leto prej

Slovenj Gradec, 9. maja - Na Koroškem so policisti lani obravnavali 352 prometnih nesreč, leto prej pa 506. Med nesrečami so v štirih umrli štirje ljudje, v letu 2019 pa je v petih prometnih nesrečah na Koroškem umrlo šest oseb, kažejo podatki Policijske uprave Celje. So pa policisti lani na Koroškem ugotovili več kršitev v cestnem prometu kot leto prej.