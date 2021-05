Črna gora in Hrvaška za dvostransko reševanje vprašanja meje.

Zagreb/Podgorica, 7. maja - Zunanja ministra Črne gore in Hrvaške Đorđe Radulović in Gordan Grlić Radman sta po današnjem srečanju v Podgorici potrdila, da sta državi v duhu dobrososedskih odnosov pripravljeni dvostransko reševati vsa odprta vprašanja, vključno z mejo. Državi imata sicer različne poglede na reševanje spora o meji na polotoku Prevlaka in na morju.