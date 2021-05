Na Jesenicah se obeta 15 milijonov evrov vredna prenova objektov srednje šole

Jesenice, 9. maja - Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 uvrstila tudi več kot 15 milijonov evrov vreden projekt prenove objektov Srednje šole Jesenice. Obstoječi objekti, ki obsegajo šolsko stavbo, objekt strojnih delavnic in objekt telovadnice, so v zelo slabem stanju, zato je njihova prenova oziroma porušitev in novogradnja nujna.