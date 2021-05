Slovenski kanuisti naknadno ekipno bronasti na EP v slalomu na divjih vodah

Aosta, 7. maja - Slovenski kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in novinec Nejc Polenčič so na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Ivrei ekipno tekmo končali na tretjem mestu. Sprva so bili branilci naslova sicer četrti, a so sodniki naknadno prisodili še en dotik pred tem tretjeuvrščenim Čehom. Zmagali so Slovaki pred Italijani.