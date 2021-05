V ZD Ljubljana bodo na nov sistem naročanja na cepljenje prešli postopoma

Ljubljana, 7. maja - V ZD Ljubljana pozdravljajo uvedbo enotne nacionalne aplikacije za naročanje in vabljenje na cepljenje proti covidu-19, vendar pa bodo na nov sistem prešli šele takrat, ko bo to mogoče izvesti varno in strokovno, je danes dejala strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič. Na to temo želijo govoriti tudi s predstavniki ministrstva.