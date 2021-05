V Kranjski Gori veseli napovedane podpore turizmu in razvoju

Kranjska Gora, 7. maja - V kranjskogorski občini so bili veseli današnjega obiska ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Zadovoljni so bili ob napovedi sproščanja omejitev na področju turizma, ki v Kranjski Gori ustvarja več kot polovico delovnih mest. Prav tako so bili veseli podpore idejam o nadaljnjem razvoju turistične infrastrukture.