Prihodnji teden bodo začeli s sečnjo dreves ob Poti spominov in tovarištva

Ljubljana, 7. maja - V gozdu ob Poti spominov in tovarištva v bližini Spodnje Hrušice bo predvidoma v ponedeljek stekla sečnja dreves, ki naj bi trajala do 18. maja. Ljubljanska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije je za posek označila 424 dreves, skupaj 222 kubičnih metrov lesa. Večinoma gre za izbiralno redčenje ter sanitarni posek, so pojasnili na zavodu.