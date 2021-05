Evropski centri med pandemijo potrošnikom pomagali povrniti več kot štiri milijone evrov

Bruselj, 7. maja - Evropska mreža centrov za varstvo potrošnikov je med pandemijo potrošnikom pomagala povrniti več kot štiri milijone evrov za storitve, ki so bile odpovedane ali so postale nedostopne, ali za blago, ki ni bilo dobavljeno. Kot so sporočili iz Evropske komisije, je mreža od marca lani do marca letos posredovala v 8000 primerih, povezanih s pandemijo.