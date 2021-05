Vizjak podpisal sklep za prenovo ljubljanskega naselja na Cesti španskih borcev

Ljubljana, 7. maja - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je podpisal sklep o sofinanciranju prenove obstoječega naselja Cesta španskih borcev v Ljubljani. Projekt v skupni vrednosti skoraj 2,2 milijona evrov bodo izvajali do konca avgusta 2023. EU bo prispevala dobrih 540.000 evrov, država pa dobrih 432.000 evrov, so danes sporočili z ministrstva.