Policisti na meji s Hrvaško odslej s kolegi iz Estonije, Litve in Poljske

Ljubljana, 10. maja - Slovenskim policistom se bodo danes pri varovanju meje s Hrvaško pridružili kolegi iz Estonije, Litve in Poljske. Pred policijsko upravo Novo mesto jih bosta dopoldne pozdravila tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Olaj, so napovedali na MNZ.