V Mariboru podelili nagrade na natečaju Mladi za napredek Maribora

Maribor, 7. maja - Zveza prijateljev mladine Maribor je v sodelovanju z mestno občino letos že 38. pripravila srečanje v sklopu natečaja Mladi za napredek Maribora, ki je zaradi epidemije covida-19 letos še drugič zapored potekalo v spletni obliki. Danes so najboljših šolam, avtorjem in mentorjem v osnovnih in srednjih šolah podelili nagrade.