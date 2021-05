V Leku potrdili usklajen dogovor o prodaji nove hale na Prevaljah družbi Tab

Prevalje, 7. maja - V Leku so potrdili, da so glede nove hale na Prevaljah, ki ni v uporabi, konec aprila s podjetjem Tab Mežica uskladili dogovor glede nakupa, dogovor pa zajema tudi "zaposlitvene možnosti za do 95 Novartisovih zaposlenih". V Tabu zadeve še ne komentirajo, je pa znano, da so se za nakup zanimali zaradi načrtovane proizvodnje litij-ionskih baterij.