Europa Donna ob svetovnem dnevu raka jajčnikov opozarja na pomen zgodnjega odkrivanja

Ljubljana, 8. maja - Združenje Europa Donna Slovenija ob 8. maju, svetovnem dnevu raka jajčnikov, opozarja na pomen zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka jajčnikov. V Sloveniji za to boleznijo zboli okoli 140 žensk letno, zato so ob svetovnem dnevu raka jajčnikov v združenju pripravili serijo spletnih pogovorov s strokovnjaki, so sporočili.