Z dogovorom na ravni EU tehnološkim podjetjem začasno spet omogočeno odstranjevanje spletnega spolnega izkoriščanja otrok

Ljubljana, 9. maja - Na Svetu Evrope so konec aprila dosegli začasni sporazum, po katerem bodo tehnološka podjetja lahko še naprej sodelovala pri iskanju, poročanju in odstranjevanju spletnega spolnega izkoriščanja otrok. Pri Spletnem očesu so zadovoljni, a poudarjajo, da je za zdaj "dobljena bitka, ne pa tudi vojna".