Mineva 90 let od rojstva italijanskega filmskega režiserja Ettoreja Scole

Ljubljana, 10. maja - Pred devetdesetimi leti se je rodil eden od velikanov italijanskega filma Ettore Scola. V svoji dolgi karieri je posnel več kot 40 filmov, ki so jih določale sočutnost, tišina in socialna kritičnost. Odmevna sta zlasti Grdi, umazani, zli (1976) in Poseben dan (1977).