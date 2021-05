V Levici pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča glede nedeljskega zaprtja trgovin

Ljubljana, 7. maja - V stranki Levica pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča, da novela zakona o trgovini, ki je prinesla zaprtje trgovin ob nedeljah, ni v neskladju z ustavo. Kot so zapisali v odzivu, se je sodišče s tem soglasno postavilo na stran prodajalk in prodajalcev. V Trgovinski zbornici Slovenije pa so dejali, da bodo odločbo temeljito preučili.