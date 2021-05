V Stranki mladih - Zeleni Evrope presenečeni in razočarani nad ustavljanjem še ene stranke z zelenimi vrednotami

Ljubljana, 7. maja - V Stranki mladih - Zeleni Evrope so presenečeni in razočarani nad ustavljanjem še ene stranke, ki bo vsaj deklarativno zagovarjala zelene vrednote. To Slovenijo oddaljuje od cilja, ki bi moral biti vodilo vseh zelenih politik: povezovanje in krepitev zelene politike, ne pa njeno drobljenje in s tem obsojanje na politično obrobje, so prepričani.