Tudi Delta Air z neposredno letalsko povezavo med ZDA in Hrvaško

Zagreb, 7. maja - Ameriški letalski prevoznik Delta Air bo s 3. julijem vzpostavil neposredno letalsko povezavo med New Yorkom in Dubrovnikom, so danes potrdili v Hrvaški turistični skupnosti (HTZ). Letala Delta Aira bodo letališči John F. Kennedy v New Yorku in Čilipi pri Dubrovniku povezovala štirikrat tedensko.