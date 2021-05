Devet občin jugovzhodne regije oblikovalo konzorcij za digitalno preobrazbo

Kočevje, 7. maja - V Kočevju so danes predstavili konzorcij devetih občin jugovzhodne regije, ustanovljen za skupni prehod v digitalizacijo delovanja in t. i. pametno skupnost. Prvi korak konzorcija je oblikovanje projektov za prijavo na javni razpis ministrstva za javno upravo, namenjen projektom za vzpostavitev pametnih skupnosti, so sporočili z Občine Kočevje.