Evroposlanka in 't Veld za Večer o stanju demokracije v Sloveniji in EU (8. 5.)

Maribor, 8. maja - Nizozemska evroposlanka Sophie in 't Veld, ki je tudi vodja skupine za spremljanje spoštovanja demokracije znotraj odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, je za V soboto, prilogo dnevnika Večer, spregovorila o stanju demokracije v Sloveniji in EU.