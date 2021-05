S spremembami pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja do širitve nekaterih pravic in razbremenjevanja zdravnikov

Ljubljana, 7. maja - V tem mesecu so začele veljati spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in sklep o zdravstvenih stanjih za upravičenost do medicinskih pripomočkov, s čimer se širi obseg pravic iz zdravstvenega zavarovanja zlasti pri medicinskih pripomočkih, zdraviliškem zdravljenju in pri zobozdravstvu, hkrati se zmanjšujejo administrativna bremena.