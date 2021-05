Ob 90-letnici Igorja Ozima izšel dvojni album Koncerti

Ljubljana, 9. maja - Violinist Igor Ozim je danes dopolnil 90 let. Ob jubileju mu je RTV založba skupaj s partnerji poklonila dvojni CD album Koncerti. Ozim je posnel skoraj vsa najpomembnejša violinska dela svetovne in slovenske literature, med drugim tudi violinske koncerte, ki so izšli na zgoščenki. Kot pedagog je sodeloval pri oblikovanju novih pristopov k študiju.