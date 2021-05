Zaplet pred finalno tekmo DP v hokeju

Ljubljana, 7. maja - Drevi je na sporedu četrta tekma finala hokejskega državnega prvenstva. Zasedba Acroni Jesenice po dveh zmagah v Ljubljani vodi proti SŽ Olimpiji z 2:1 in bi ob novem uspehu že slavila naslov. Iz ljubljanskega tabora so pred finalno tekmo sporočili, da so Jeseničani na tretji tekmi nastopili z igralcem, ki ni imel ustreznega testa na koronavirus.