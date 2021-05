V Avstriji v enem dnevu cepili rekordnih več kot 90.000 ljudi

Dunaj, 7. maja - V Avstriji se je do danes najmanj enkrat proti covidu-19 cepila približno polovica vseh, ki je po ocenah oblasti izrazila interes. V Avstriji so tako do danes cepili približno 2,5 milijona ljudi. V četrtek pa so dosegli nov dnevni rekord, saj jim je uspelo v 24 urah cepiti 90.621 ljudi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.