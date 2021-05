V četrtek na dolenjski avtocesti s tovornjaka padlo več betonskih zidakov

Novo mesto, 7. maja - Na avtocesti med priključkoma Novo mesto zahod in Novo mesto vzhod je v četrtek s tovornega vozila zaradi nepravilno zavarovanega tovora padlo več betonskih zidakov, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Zaradi hitrega odziva in previdnosti ostalih udeležencev v prometu ni prišlo do prometne nesreče, so sporočili novomeški policisti.