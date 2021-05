Sodna preiskava zoper osumljenega za trojni umor v Gerečji vasi končana

Ptuj, 7. maja - Sodna preiskava v zvezi s trojnim umorom na lanski božični dan v Gerečji vasi pri Ptuju je po več mesecih vendarle zaključena, so za STA potrdili na ptujskem tožilstvu. Ob tem so dodali, da drugih informacij zaradi interesa postopka in varstva osebnih podatkov ne morejo posredovati. Molčijo tudi na ptujskem sodišču.