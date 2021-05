Ana Soklič pot v Rotterdam pospremila z mini albumom

Ljubljana, 7. maja - Slovenska predstavnica na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije Ana Soklič je svojo pot v Rotterdam, kamor se je odpravila danes, pospremila z izdajo mini albuma Born to the Fight. Na njem so poleg skladbe Amen, ki jo bo odpela na Nizozemskem, še njena razširjena, karaoke in a cappella verzija z vokalno skupino Perpetuum Jazzile ter dva remixa.