V kvalifikacijah obstala le Lea Novak

Aosta, 7. maja - Potem ko so v četrtek kvalifikacijsko nalogo evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Ivrei uspešno opravili slovenski kajakaši, kanuisti danes niso bili stoodstotni. V nedeljski polfinale so se uvrstili Benjamin Savšek, Luka Božič, Nejc Polenčič, Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar, izpadla pa je Lea Novak.