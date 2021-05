Na dražbi prvič redko skupno delo Keitha Haringa in Jean-Michela Basquiata

New York, 9. maja - Avkcijska hiša Bonhams bo na newyorški dražbi 12. maja ponudila delo Untitled, ki je prvo delo na dražbi, ki je nastalo v sodelovanju ameriških umetnikov Keitha Haringa in Jean-Michela Basquiata. Za eno redkih del, ki sta ga skupaj ustvarila ta dva sodobna umetnika, se nadejajo iztržiti do 500.000 dolarjev, poroča portal Art Daily.