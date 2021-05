Ljubljana, 7. maja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,41 odstotka vrednosti. Vlagatelji so zanimanje izrazili za delnice Krke, ki so se podražile za skoraj odstotek. Navzgor so šle še delnice Luke Koper in Zavarovalnice Triglav.