Na Črnem Kalu danes začetek priprav na mednarodno vojaško vajo Zvezdni vitez

Črni Kal, 8. maja - Danes se na območju Črnega Kala začenjajo priprave na mednarodno vojaško vajo Zvezdni vitez 2021, ki bo med 10. in 21. majem potekala na območju Slovenije, Grčije, Hrvaške in Italije. V Sloveniji bo vaja potekala med 10. in 16. majem, kjer bodo razmeščene enote zračne obrambe Slovenske vojske in ZDA, so sporočili z ministrstva za obrambo.