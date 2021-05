Narodni dom Maribor ponovno z akcijo Pet pred dvanajsto

Maribor, 8. maja - Narodni dom Maribor danes ponovno prireja akcijo Pet pred dvanajsto, v okviru katere želijo z glasbenimi nastopi v živo z balkonov opozoriti na neustrezen odnos odločevalcev do slovenske kulture. Glasba in petje bodo pet minut pred poldnevom med drugim zadoneli z balkonov mestne hiše Rotovž in Pokrajinskega muzeja Maribor.