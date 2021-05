Sazas objavil začasno tarifo za uporabo glasbe pri t.i. stream koncertih

Ljubljana, 10. maja - Združenje Sazas je objavilo začasno tarifo za sočasni prenos koncertov preko spleta oziroma t.i. live stream koncerte. Kot so pojasnili, so jo oblikovali po vzoru članic EU. V Kinu Šiška, kjer so v enem letu izvedli več kot 40 tovrstnih koncertov, poudarjajo, da je bila odločitev sprejeta enostransko, brez dialoga z uporabniki.