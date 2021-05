Neučinkovita skrb za dediščino s področja športa

Ljubljana, 7. maja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je bilo pri skrbi za dediščino s področja športa od 12. januarja 2018 do 3. novembra 2020 neučinkovito, je ugotovilo računsko sodišče. Podobno mnenje je imelo že pred štirimi leti, ko je navedlo, da so vse vlade in pristojna ministrstva od leta 2000 slabo skrbeli za športno dediščino.