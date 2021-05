Tedenski pregled - Slovenija od 7. do 13. 5.

Ljubljana, 14. maja - Epidemija se umirja, zato je vlada omilila številne ukrepe, tako pri druženju kot v gostinstvu, kulturi in športu. Po novem se lahko proti covidu-19 cepijo tudi odrasli, mlajši od 50 let. Premier Janez Janša se je udeležil socialnega vrha v Portu. Mejo s Hrvaško pomaga varovati 21 policistov iz tujine. Sindikati so izstopili iz ESS.