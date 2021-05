V Izoli razstava bratov Zelenko

Izola, 7. maja - V izolski Galeriji Insula je od danes pa do vključno 27. maja na ogled razstava del bratov Marka in Martina Zelenka, ki izvirata iz družine, ki že tri zaporedne generacije nadaljuje poslanstvo umetniškega dela. Marko se predstavlja s serijo kipov, Martin pa s tremi cikli risarskih in slikarskih del na papirju.