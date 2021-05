V Novem mestu na ogled razstava Kozmični anarhizem - refleksija iz šolskih klopi

Novo mesto, 9. maja - V prireditvenem atriju Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu je do 2. junija na ogled razstava Kozmični anarhizem - refleksija iz šolskih klopi, ki so jo pripravili študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Razstava je del spremljevalnega programa spletne konference Kozmični anarhizem, ki so jo aprila gostili v novomeški knjižnici.