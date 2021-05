Eko Anhovo in dolina Soče obletnico Salonita Anhovo doživlja kot katastrofo

Anhovo, 7. maja - Podjetje Salonit Anhovo te dni obeležuje 100. obletnico, ki jo v društvu Eko Anhovo in dolina Soče doživljajo kot tragedijo, ki je nepopravljivo zaznamovala okolje. Obenem opozarjajo, da želi vodstvo podjetja svoje aktivnosti "zaviti v celofan praznih parol o trajnosti in zeleni prihodnosti", so sporočili iz društva.